Спортсменка открыто рассказала о борьбе, которую ведет ее семья. Мать Кравацкой находится в критическом состоянии из-за заболевания, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Елены Кравацкой.

Читайте также Умер выдающийся украинский легкоатлет Александр Лисиченок

Кравацкая о болезни мамы

Фехтовальщица отметила, что сейчас проживает непростой период. Она сказала, что ее мама угасает, медленно и болезненно.

Это рак. Это уже третий рецидив, и сейчас она нуждается в уходе, как ребенок – круглосуточно, со всей нежностью и любовью. Я вижу, как ее становится меньше. Физически, эмоционально,

– сказала Елена Кравацкая.

Она также рассказала, что в это время должна была готовиться к чемпионату мира и решение не ехать для нее стало одним из самых болезненных.

"Потому что фехтование – это не просто спорт. Это часть меня. Это мой воздух. Мое "я". И сказать "нет" в такой момент – было очень тяжело. Но я сказала.

Несмотря на все – я счастлива. Несмотря на усталость – я люблю. Несмотря на боль – я есть. И это уже много. Если вы сейчас в чем-то похожем – я с вами. Вы не одни. Вы выдержите. И вы уже герои", – добавила Елена Кравацкая.

Справка. Чемпионат мира по фехтованию состоится с 22-го по 30 июля в грузинском Тбилиси.

Напомним, что недавно спортсменка осудила допуск российских спортсменов к чемпионату мира по фехтованию.