Спортсменка открыто рассказала о борьбе, которую ведет ее семья. Мать Кравацкой находится в критическом состоянии из-за заболевания, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Елены Кравацкой.
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Кравацкая о болезни мамы
Фехтовальщица отметила, что сейчас проживает непростой период. Она сказала, что ее мама угасает, медленно и болезненно.
Это рак. Это уже третий рецидив, и сейчас она нуждается в уходе, как ребенок – круглосуточно, со всей нежностью и любовью. Я вижу, как ее становится меньше. Физически, эмоционально,
– сказала Елена Кравацкая.
Она также рассказала, что в это время должна была готовиться к чемпионату мира и решение не ехать для нее стало одним из самых болезненных.
"Потому что фехтование – это не просто спорт. Это часть меня. Это мой воздух. Мое "я". И сказать "нет" в такой момент – было очень тяжело. Но я сказала.
Несмотря на все – я счастлива. Несмотря на усталость – я люблю. Несмотря на боль – я есть. И это уже много. Если вы сейчас в чем-то похожем – я с вами. Вы не одни. Вы выдержите. И вы уже герои", – добавила Елена Кравацкая.
Справка. Чемпионат мира по фехтованию состоится с 22-го по 30 июля в грузинском Тбилиси.
Напомним, что недавно спортсменка осудила допуск российских спортсменов к чемпионату мира по фехтованию.