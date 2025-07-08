Несмотря на рекомендации МОК, FIE разрешила "нейтральным" атлетам выступать также в командных соревнованиях. Украинские спортсмены уже отреагировали на такие действия со стороны Федерации, 24 Канал собрал все, что известно.

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Зашкварное решение FIE

Среди допущенных есть российские военнослужащие: майор София Великая, лейтенант Яна Егорян, прапорщик Ольга Никитина, а также Александра Михайлова. Великая в 2024 году была доверенным лицом Владимира Путина, а в апреле 2025-го попала под украинские санкции сроком на 10 лет.

Для Яны Егорян и Софии Великой это будет первый международный турнир после отстранения в 2022 году.

Ольга Харлан саркастически отреагировала в инстаграме на решение допустить россиянок к чемпионату мира в Тбилиси. Украинская саблистка иронично "похвалила" федерацию.

"Нейтральные" приближаются к чемпионату мира. Отличная работа, FIE,

– написала Харлан.

Олимпийская чемпионка Елена Кравецкая также прокомментировала действия FIE. У своем фейсбуке она раскритиковала организацию, отметив, что они отправляют армию на чемпионат мира.

"Мне больно это писать, но я не могу молчать. На чемпионат мира по фехтованию допустили россиянок, которых я помню еще с Олимпиады-2016. Обе – офицерки армии РФ. Обе – в объятиях Путина. На десятках фото – в погонах, с медалями от Кремля. С улыбками – в те дни, когда гибнут наши дети. Их допустили. Просто так. Не "нейтральных". Не тех, кто осудил войну. А солдат страны-агрессора. Это – предательство. Вы допустили военных. Тех, кто олицетворяет все, против чего должен был бы стоять спорт. И это позорно", – сказала Кравецкая.

Интересно, что Ольга Харлан и Елена Кравецкая не будут стартовать на чемпионате мира в Тбилиси. Об этом они объявили ранее.

Справка. Чемпионат мира по фехтованию состоится в Тбилиси с 22 по 26 июля.

Отметим, что недавно ГУР разоблачило и опубликовало списки спортсменов, которые участвуют в российской пропаганде.