Исторический рекорд и полное гендерное равенство: сколько заработают теннисисты на Australian Open-2025
В Мельбурне через считанные дни начнется первый теннисный "мэйджор" 2025 года. Организаторы Открытого чемпионата Австралии объявили призовой фонд.
Он станет рекордным в истории этого турнира. Общая сумма призовых выросла на 11,5% по сравнению с предыдущим сезоном, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Australian Open.
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Солидные гонорары
Призовой фонд достигнет показателя в 96,5 миллиона австралийских долларов (более 59,8 миллиона долларов США). Наибольшую сумму получат победители одиночных турниров.
На турнире уже традиционно будет сохраняться гендерное равенство. Поэтому теннисисты мужских и женских разрядов получат одинаковые гонорары.
Призовые Australian Open-2025 для одиночных турниров
- Победители - 3,5 миллиона долларов
- Финалисты – 1,9
- Полуфиналисты – 1,1
- Четвертьфиналисты – 665 тысяч
- 1/8 финала – 420
- 1/16 финала – 290
- 1/32 финала – 200
- 1/64 финала – 132
Australian Open-2025: сумма призовых для парных турниров
- Победители – 810 тысяч долларов (на двоих)
- Финалисты – 440
- Полуфиналисты – 250
- Четвертьфиналисты – 142
- 1/8 финала – 82
- 1/16 финала – 58
- 1/32 финала – 40
Важно. Все суммы приведены в австралийских долларах.
Отметим, что Украину в одиночном разряде на Australian Open-2025 будут представлять шесть теннисисток, которые уже узнали своих соперниц. При этом впервые за 19 лет не сыграет ни один украинский игрок в мужском турнире. Соревнования основной сетки на Открытом чемпионате Австралии продлятся с 12 по 26 января.