Джокович стал абсолютным рекордсменом турниров серии Grand Slam: видеообзор исторической игры

В среду, 15 января, состоялись матчи второго круга Australian Open-2025. В одном из них встречались Новак Джокович и Жайме Фария.

Легендарный серб одержал победу в четырех сетах – 6:1, 6:7, 6:3, 6:2. Этот поединок стал историческим для всего тенниса.

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Историческое достижение

В нем сербский спортсмен стал абсолютным рекордсменом "мэйджоров", сообщает 24 Канал со ссылкой на статистический портал Opta Ace. Новак Джокович превзошел показатель Роджера Федерера по количеству матчей на турнирах серии Grand Slam.

Теперь у серба 430 таких игр, а у швейцарца – 429. У "Ноле" также больше побед, чем у Федерера – 380 против 369.

Смотрите видеообзор исторического матча Джокович – Фария

К слову. Новак Джокович является также рекордсменом по количеству титулов на "мэйджорах". Он триумфовал 24 раза, в тройку по трофеям также входят Рафаэль Надаль (22) и Роджер Федерер (20).

Отметим, что в 1/16 финала сербский теннисист сыграет против Томаша Махача. Их противостояние состоится 17 января.