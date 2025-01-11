В ночь на воскресенье, 12 января, в Мельбурне стартует первый теннисный турнир Grand Slam – Australian Open-2025. Особый интерес у украинцев вызывает женское одиночное соревнование, сообщает 24 Канал.

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Секстет из Украины

Среди 128-ми участниц турнира будет шесть представительниц Украины. Пять из них попали в основную сетку напрямую, тогда как Дарья Снигур смогла пройти квалификацию из трех оппоненток.

В свою очередь Анастасия Соболева пройти отбор не смогла, уступив на первой стадии Виктории Голубич из Швейцарии. При этом три украинки были сеяными, речь о Марте Костюк, Элине Свитолиной и Даяне Ястремской.

Последняя в прошлом году сенсационно дошла до полуфинала, тогда как Марта Костюк остановилась в 1/4 финала. Теперь же на первой стадии наши девушки получили непростых оппоненток.

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Только три из шести наших теннисисток будут фаворитками в своих играх первого круга. Костюк и Свитолина имеют большое преимущество над Хибино и Кирстею соответственно. Также немало шансов на проход имеет Ястремская.

МАТЧ 1 2 Марта Костюк – Нао Хибино 1,19 5,00 Элина Свитолина – Сорона Кирстя 1,25 3,90 Даяна Ястремская – Маяр Шериф 1,44 2,80 Ангелина Калинина – Онс Жабер 2,73 1,46 Юлия Стародубцева – Лейла Фернандес 5,70 1,15 Дарья Снигур – Даниэла Коллинс 3,25 1,34

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К сожалению, не повезло с жеребьевкой Калининой. Уроженка Новой Каховки вынуждена начинать битвой против Онс Жабер, которая не так давно долгое время шла в топ-10 рейтинга WTA.

Для победы на турнире теннисисткам надо одолеть семерых соперниц за две недели. Что касается шансов на чемпионство для представительниц Украины, то они довольно призрачные.

Выше котируется Элина Свитолина, тогда как шансы Даяны Ястремской считаются выше Марты Костюк. Главными фаворитками на победу являются Арина Сабаленка, Коко Гауфф и Ига Швентек.

Котировки на победу на Australian Open:

Арина Сабаленка – 3,30

Коко Гауфф (США) – 5,50

Ига Швентек (Польша) – 5,50

Елена Рыбакина (Казахстан) – 10,00

Чжен Цинь Вэнь (Китай) – 16,00

Каролина Мухова (Чехия) – 22,00

Наоми Осака (Япония) – 25,00

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