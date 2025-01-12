Стародубцева вылетела с Australian Open-2025, проиграв первой ракетке Канады: видеообзор игры

В воскресенье, 12 января, начался Открытый чемпионат Австралии по теннису. Первой из украинок на турнире стартовала Юлия Стародубцева.

Юлия Стародубцева – Лейла Фернандес 0:2 (5:7, 4:6)

Уроженка Каховки в 1/64 финала встречалась с финалисткой US Open-2021 Лейлой Фернандес. Это было первое очное противостояние между теннисистками, сообщает 24 Канал.

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Канадская спортсменка начала поединок с трех подряд выигранных геймов. Украинка смогла сделать обратный брейк, но сразу после этого отдала свою подачу снова.

При счете 3:5 матч был остановлен более чем на 5 часов из-за дождя. Вернувшись на корт Старобцева отыгралась и восстановила паритет.

Был счет 5:5 и 15:30 на подаче Фернандес, но в самый ответственный момент сета она собралась. Канадка не только выиграла этот гейм, но и брейконула после этого – 7:5.

Вторую партию Лейла также начала успешнее. Она имела преимущество и дошла до первого матчбола уже при счете 5:2.

Украинка сначала защитила подачу, а затем отыграла еще два матчбола и записала себе в актив брейк. Однако, когда до восстановления паритета оставалось выиграть один розыгрыш, Юлии не удалось этого сделать. При счете 4:5 и 40:30 она проиграла три подряд очка и покинула турнир, потерпев обидное поражение в очень конкурентном матче.

Смотрите видеообзор матча Стародубцева – Фернандес

Отметим, что в основной сетке одиночного разряда на Australian Open еще остаются пять украинских теннисисток: Марта Костюк, Ангелина Калинина, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Дарья Снигур. В мужском же турнире впервые за 19 лет Украину не будет представлять ни один спортсмен.