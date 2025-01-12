Юлія Стародубцева – Лейла Фернандес 0:2 (5:7, 4:6)

Уродженка Каховки в 1/64 фіналу зустрічалася з фіналісткою US Open-2021 Лейлою Фернандес. Це було перше очне протистояння між тенісистками, повідомляє 24 Канал.

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Канадська спортсменка розпочала поєдинок з трьох поспіль виграних геймів. Українка змогла зробити зворотний брейк, але одразу після цього віддала свою подачу знову.

За рахунку 3:5 матч було зупинено більше ніж на 5 годин через дощ. Повернувшись на корт Старобцева відігралася та відновила паритет.

Був рахунок 5:5 і 15:30 на подачі Фернандес, але в найвідповідальніший момент сету вона зібралася. Канадка не тільки виграла цей гейм, а й брейконула після цього – 7:5.

Другу партію Лейла також розпочала успішніше. Вона мала перевагу й дійшла до першого матчболу вже за рахунку 5:2.

Українка спочатку захистила подачу, а згодом відіграла ще два матчболи й записала собі в актив брейк. Проте, коли до відновлення паритету залишалося виграти один розіграш, Юлії не вдалося цього зробити. За рахунку 4:5 і 40:30 вона програла три поспіль очки й залишила турнір, зазнавши прикрої поразки в дуже конкурентному матчі.

Дивіться відеоогляд матчу Стародубцева – Фернандес

Зазначимо, що в основній сітці одиночного розряду на Australian Open ще залишаються п'ять українських тенісисток: Марта Костюк, Ангеліна Калініна, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Дар'я Снігур. У чоловічому ж турнірі вперше за 19 років Україну не представлятиме жоден спортсмен.