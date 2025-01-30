Ее подтвердила официально Федерация фигурного катания США, сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News. На борту разбившегося самолета точно находилось несколько фигуристов, однако точное их количество еще уточняется.

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Что известно об авиакатастрофе

Самолет и вертолет столкнулись вблизи национального аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне. Самолет разломился на две части и упал в воду на глубину.

По предварительным данным, на его борту находилось 14 спортсменов. Это дети российских эмигрантов, которые возвращались с чемпионата США по фигурному катанию, который длился с 20 по 26 января.

Мы опустошены этой неописуемой трагедией и крепко держим семьи жертв в наших сердцах,

– говорится в сообщении ФФК.

Отметим, что среди жертв, вероятно, были и чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов.