Российские тренеры и 6 фигуристов погибли в жуткой авиакатастрофе в США

Авиакатастрофа в Вашингтоне всколыхнула весь мир. Вечером 29 января вблизи аэропорта Рональда Рейгана столкнулись пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет Black Hawk.

Ранее сообщалось, что на борту пассажирского самолета находятся 60 пассажиров и 4 члена экипажа, а в военном вертолете – 3 военных. Впоследствии стало известно, что на борту самолета могут быть 14 российских фигуристов, их родители и тренеры, сообщает 24 Канал.

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Среди погибших есть фигуристы

Уже даже появился вероятный список фигуристов, которые могли быть на борту самолета. Но уже через некоторое время появились первые опровержения от россиян.

Однако среди погибших были таки представители школы российского фигурного катания.

Впоследствии появилась информация, что этим рейсом летели 8 фигуристов из США.

Издание Channel2 NOW сообщило имена фигуристов и их тренеров, которые были на этом борту, упавшем в воду – Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстон, Шон Кэй, Анджела Янг, Эдвард Чжоу, Вадим Наумов, Евгения Шишкова и Инна Волянская.

Генеральный директор Бостонского клуба фигурного катания Дага Зегиба сообщил, что в авиакатастрофе могли погибнуть до 14 фигуристов.

После чего директор Бостонского клуба фигурного катания обнародовал первые имена погибших. Среди российских пар тренеров Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Вместе с ними погибли еще шесть фигуристов. Двое из них были идентифицированы. Это молодые фигуристы Спенсер Лейн и Джинна Хан. Вместе со спортсменами на борту находились их матери.