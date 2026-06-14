Сенсация на Мундиале: Австралия обыграла Турцию со звездами Реала и Интера
На чемпионате мира в группе D произошла пока что одна из главных неожиданностей турнира. Потерпела фиаско Турция, которая считалась явным фаворитом в матче с Австралией.
Команда, в составе которой такие звездные игроки, как Арда Гюлер и Хакан Чалханоглу, превзошла соперников по всем статистическим показателям, но ни разу не забила и пропустила целых два гола, сообщает 24 Канал.
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Австралия – Турция 2:0
Иранкунда, 27, Меткалф, 75
На бумаге успех Турции не вызывал сомнений, ведь в составе австралийцев рядовой болельщик мог узнать разве что пару игроков Серии А и низших лиг английского футбола.
И все, казалось бы, шло по сценарию представителей УЕФА: тотальный контроль мяча, удары, созданные моменты, огромное количество пасов, большинство из которых точные. Но Австралия показала, что в футбол играют люди, а не статистика.
На 27-й минуте Иранкунда шокировал турецкую сборную сольным прорывом в штрафную площадку и эффектным завершением мимо голкипера. А в середине второго тайма Меткалф решился на дальний удар низом, который стал неожиданностью для голкипера Угурджана Чакира.
Ни 30 ударов, из которых 8 были в створ ворот, ни показатель xG 1,33 против менее единицы у соперника не помогли Турции спасти матч. 2:0 – пока самая сенсационная победа на Мундиале и огромный успех для Австралии, которая не начинала чемпионат мира с 3 набранными очками вот уже 20 лет.
Благодаря этому результату у австралийцев есть неплохой шанс обеспечить себе спокойный выход в 1/16 финала уже в следующей игре с Парагваем, прежде чем в последнем туре придется выдерживать давление болельщиков в матче с Соединенными Штатами.