Команда, у складі якої є такі зіркові гравці як Арда Гюлер і Хакан Чалханоглу, перевершила суперників за усіма статистичними даними, але жодного разу не забила і пропустила аж двічі, повідомляє 24 Канал.

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Австралія – Туреччина 2:0

Іранкунда, 27, Меткалф, 75

На папері успіх Туреччини не викликав сумнівів, адже у складі австралійців пересічний вболівальник міг впізнати хіба що пару гравців Серії А і нижчих ліг англійського футболу.

І все б, здавалося, йшло за сценарієм представників УЄФА: тотальний контроль м'яча, удари, створені нагоди, величезна кількість пасів, більшість з яких точні. Але Австралія показала, що у футбол грають люди, а не статистика.

На 27-ій хвилині Іранкунда шокував турецьку збірну сольним проривом до штрафного майданчика і ефектним завершенням повз голкіпера. А у середині другого тайму Меткалф наважився на дальній удар низом, який став несподіванкою для голкіпера Угурджана Чакира.

Ні 30 ударів, з яких 8 були у площину воріт, ні награні 1,33 за показником xG проти менше одиниці у суперника не допомогли Туреччині врятувати матч.

2:0 – поки найбільш сенсаційна перемога на Мундіалі і величезний успіх для Австралії, яка не стартувала трьома набраними очками на чемпіонатах світу ось вже 20 років.

Завдяки цьому результату австралійці мають непоганий шанс забезпечити собі спокійний вихід до 1/16 фіналу вже у наступній грі з Парагваєм, перш ніж в останньому турі доведеться витримувати тиск вболівальників у матчі зі Сполученими Штатами.