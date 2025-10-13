Автомобиль экс-игрока сборной Украины заблокировали неизвестные лица: детали инцидента
- Автомобиль бывшего игрока сборной Украины Сергея Задорожного был заблокирован неизвестными в военной форме в Тернополе, которые ставили металлические "ежи" под колеса.
- Сергей Задорожный находился в машине со своей женой, а дома их ждали двое маленьких детей; водитель просил выписать ему повестку, потому что сейчас занимается оформлением документов на отсрочку.
Почти сутки неизвестные люди в военной форме блокировали автомобиль в центре Тернополя. Выяснилось, что в траспортном средстве находились бывший футболист сборной Украины Сергей Задорожный со своей женой.
Инцидент произошел в Тернополе на стоянке возле торгового центра "Орнава". Под колеса автомобиля Сергея Задорожного были поставлены металлические "ежи", сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости Тернополя.
Кто пытался задержать экс-игрока сборной Украины?
По информации источника, автомобиль блокировали люди в камуфляже и балаклавах. Они не позволяли подходить к авто, а также запретили давать воду и еду. В салоне находились Сергей Задорожный с женой. Дома их ожидали двое маленьких детей.
Прохожие вступали в спор с людьми в военной форме, которые отвечали, что "обеспечивают общественный порядок".
Журналистам Новостей Тернополя в ТЦК сообщили, что их работников не было на месте инцидента. В полиции также отказались комментировать, что это за люди были в балаклавах и кроссовках.
Видео инцидента с Сергеем Задорожным
По информации издания, водитель авто просил выписать ему повестку. Сейчас он является преподавателем и занимается оформлением документов на отсрочку.
Что известно о Сергее Задорожном?
- Сергей Задорожный родился в Новоазовске, Донецкой области. Он воспитанник днепропетровского футбола.
- Лучшие годы футбольной карьеры провел в Днепре. Также выступал за Кривбасс, Зарю, Александрию, Кремень, Закарпатье, Ниву Тернополь.
- В начале 2000-х вызывался в сборную Украины, за которую сыграл шесть поединков.
- После завершения игровой карьеры перешел на тренерскую работу. Задорожный возглавлял каменскую Сталь и тернопольскую Ниву.
- По данным Transfermarkt, Сергей Задорожный с июня 2024 года был спортивным директором Нивы Тернополь. В июле этого года возглавил аматорский ФК Борщев из Тернопольской области.
