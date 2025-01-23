Довбык сыграл только тайм: Рома сенсационно проиграла АЗ в Лиге Европы

Рома расположилась в середине турнирной таблицы Лиги Европы. Чтобы улучшить положение римляне должны были переиграть АЗ Алкмаар в очном противостоянии.

АЗ Алкмаар – Рома 1:0

Голы: Перротт, 80

Сегодня, 23 января, Рома на выезде сыграла против АЗ Алкмаар в седьмом тура Лиги Европы сезона-2024/2025. Матч завершился победой клуба из Нидерландов, сообщает 24 канал.

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АЗ доминировал над Ромой

Рома подходила к матчу с АЗ в роли фаворита. Поэтому "волки" активно начали игру, контролируя мяч, и пытались быстро открыть счет.

Однако нидерландский коллектив надежно сыграл в обороне. Впоследствии "сыровары" начали больше контролировать мяч и создавать опасные моменты.

Рома решила подстроиться под игру хозяев поля и пыталась проводить контратаки. Однако, несмотря на созданные моменты команды не смогли за 45 минут изменить счет на табло.

Рома пропустила под конец тайма

Клаудио Раньери после перерыва решил сделать изменения в составе команды. 21-летний Матиас Суле сменил украинского форварда Артема Довбыка.

Во втором тайме "волки" решили снова забрать мяч под контроль, чтобы забить хотя бы один гол и получить важные три очка. Игроки АЗ продолжали отбиваться от навал гостей на свои владения.

На 80-й минуте второго тайма АЗ Алкмар смог открыть счет в игре. Забитым мячом отметился лучший бомбардир команды в сезоне Трой Перротт.

Римляне бросили все силы, чтобы вырвать хотя бы ничью, но нидерландцы удачно от оборонялись. В итоге "волки" проиграли АЗ и потеряли три важных очка в Лиге Европы.