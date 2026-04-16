Шахтер вышел в полуфинал Лиги конференций
Донецкий Шахтер стал первым полуфиналистом Лиги конференций. "Горняки" по сумме двух матчей оказались сильнее нидерландского "АЗ Алкмар".
В ответном матче 1/4 финала третьего по силе евротурнира команды сыграли вничью 2:2. Голами в составе дончан отметились бразильцы Алиссон и Мейреллес, передает 24 Канал.
Как разворачивался матч?
Поединок в Алкмаре команды начали осторожно. Игроки долго контролировали мяч в центре поля, до по-настоящему опасных момент дело почти не доходило.
На 21-й минуте Изаки Силва пробрался сквозь защитников АЗ и нанес удар с близкого расстояния, однако мяч пролетел рядом с левой стойкой.
Алкмарцы ответили своим моментом ближе к завершению первого тайма – головой опасно пробивал Садик.
В конце на перерыв команды ушли при счете 0:0.
Все голы АЗ и Шахтер забили во втором тайме
На 58-й минуте Шахтер повел в счете. Кауан Элиас нашел точной передачей Алиссона и тот забил в нижний правый угол ворот.
Вскоре преимущество "горняков" мог удвоить Невертон, однако пробил рядом со штангой.
На 73-й минуте АЗ сравнял счет. Йенсен нанес точный удар со штрафного – мяч от стойки попал в ворота.
Уже через 7 минут после этого хозяева забили еще раз. Гол организовали Ковач и Шин – первый пробил вдоль ворот, а Матей переправил мяч в сетку.
Однако точку в этой игре все же поставили дончане. На 83-й минуте отличился Лука Мейреллес.
Кто станет соперником Шахтера в 1/2?
В полуфинале Лиги конференций подопечные Арды Турана встретятся с победителем пары Кристал Пэлас – Фиорентина. В первой игре англичане были сильнее 3:0.
Среди потенциальных соперников Шахтера в финале – испанский Райо Вальекано и немецкий Майнц. Эти команды имеют комфортные преимущества над АЕКом и Страсбургом после первых матчей 1/4.