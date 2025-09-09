Обе команды начали квалификационный этап с поражений, поэтому попытаются взять первые очки в очном противостоянии. Своими ожиданиями от этого поединка поделился бывший форвард "сине-желтых" Андрей Воробей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Какой прогноз сделал Воробей на матч Азербайджан – Украина?

Он заявил, что главной задачей для подопечных Сергея Реброва является завоевание трех очков, даже без качественной игры. Специалист рассказал, как должны действовать "сине-желтые" с самого начала поединка:

"Нужно с первых минут брать игру под свой контроль. Но это не значит контролировать мяч на своей половине поля, а действовать агрессивно на чужой. Сейчас все научились играть в футбол, поэтому нужно прессинговать. А если кто-то скажет, что не хватит сил, этого не должно быть. Команда подготовлена хорошо. Если же выбрать выжидательную тактику, то ничего хорошего не получится.

На стороне соперника будут трибуны, к тому же и к погодным условиям в Баку больше приспособлены хозяева. Тем более, что азербайджанцы захотят реабилитироваться за унизительное поражение от Исландии. Это нужно перебороть и доказать, что Украина сильнее своего оппонента".

Также экс-нападающий Шахтера сделал свой прогноз на следующий матч "сине-желтых". Он считает, что это будет конкурентная игра, в которой сборная Украины все же победит с разницей в один мяч.

Если тренерский штаб сделает правильные коррективы состава и футболисты не подведут, то мы должны победить. Счет? 1:2 или 2:3. Без нервов никак. Сборная приучила нас к тому, что болельщики постоянно нервничают. У нас не получается так, чтобы в начале сыграть уверенно, а потом наслаждаться футболом,

– сказал Воробей.

К слову. Сборные Украины и Азербайджана до этого дважды пересекались на футбольном поле. В тех поединках "сине-желтые" не пропускали голов – ничья 0:0 на выезде и домашняя победа 6:0.

Напомним, что в первом туре подопечные Реброва уступили Франции со счетом 0:2. Азербайджанцы же в параллельном матче разгромно проиграли Исландии 0:5.

