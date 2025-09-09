Их очное противостояние состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Где смотреть матч Азербайджан – Украина?

В Украине прямая трансляция поединка между Азербайджаном и Украиной будет доступна на медиасервисе Megogo. Зрители смогут посмотреть эту игру по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S".

Также матч Азербайджан – Украина будет доступен бесплатно. Его покажут на телеканале MEGOGO СПОРТ в Т2 и кабельных сетях.

Отметим, что комментаторами поединка станут Вадим Скичко и Вадим Шевякин. До начала противостояния в 18:00 также начнется традиционная аналитическая студия.

Ее ведущим будет журналист Сергей Лукьяненко. Вместе с ним второй матч "сине-желтых" в отборе на чемпионат мира-2026 будут обсуждать приглашенные гости – экс-игроки сборной Украины Эдуард Цихмейструк и Александр Головко.

Справка. Квалификацию на ЧМ-2026 Украина и Азербайджан начали с поражений. Они уступили Франции (0:2) и Исландии (0:5) соответственно.

Напомним, что накануне УАФ объявила заявку сборной Украины на игру с азербайджанцами. В нее попали 23 футболиста.

История противостояний сборных Азербайджана и Украины