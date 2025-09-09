Их очное противостояние состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.
Где смотреть матч Азербайджан – Украина?
В Украине прямая трансляция поединка между Азербайджаном и Украиной будет доступна на медиасервисе Megogo. Зрители смогут посмотреть эту игру по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S".
Также матч Азербайджан – Украина будет доступен бесплатно. Его покажут на телеканале MEGOGO СПОРТ в Т2 и кабельных сетях.
Отметим, что комментаторами поединка станут Вадим Скичко и Вадим Шевякин. До начала противостояния в 18:00 также начнется традиционная аналитическая студия.
Ее ведущим будет журналист Сергей Лукьяненко. Вместе с ним второй матч "сине-желтых" в отборе на чемпионат мира-2026 будут обсуждать приглашенные гости – экс-игроки сборной Украины Эдуард Цихмейструк и Александр Головко.
Справка. Квалификацию на ЧМ-2026 Украина и Азербайджан начали с поражений. Они уступили Франции (0:2) и Исландии (0:5) соответственно.
Напомним, что накануне УАФ объявила заявку сборной Украины на игру с азербайджанцами. В нее попали 23 футболиста.
История противостояний сборных Азербайджана и Украины
- Команды лишь в третий раз встретятся между собой, оба раза они играли в 2006 году и те матчи имели статус товарищеских.
- 28 февраля Азербайджан дома принимал "сине-желтых" и та игра завершилась без забитых голов.
- Второй раз они пересеклись на поле 15 августа. Тогда подопечные Олега Блохина после успешного выступления на ЧМ-2006 одержали разгромную победу со счетом 6:0.