Во вторник, 9 сентября, сборная Украины по футболу провела второй матч в отборе на чемпионат мира-2026. Соперником "сине-желтых" был Азербайджан.

Команды сыграли вничью со счетом 1:1. Своим мнением относительно этого поединка в эфире Футбол 2.0 поделился бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо, информирует 24 Канал.

Что сказал Сабо о матче Азербайджан – Украина?

Опытный специалист раскритиковал "сине-желтых" за выступление в Баку. Он не понимает, каким образом подопечные Сергея Реброва собирались выиграть игру:

"Дело в том, что рожденный ползать летать не сможет, это про наших футболистов. Не могут они дать больше. Фланговых атак нет совсем. Футболисты не знают, что такое обыграть один в один. Ударов нет, только перекаты мяча слева направо, справа налево в средней части поля. А что дальше? Скорости нет, передач нет, обыгрышей нет, ударов нет. Ничего.

Как мы хотим выигрывать? За счет чего? У нас передача ради передачи, а что дальше? Ничего. А футбол без ударов – это не футбол. Один или два удара и все. Это как? Я до игры говорил, что будет ничья. Мы не имели голевых моментов. Чего мы ждали? Дальше Исландия, что будет там? Ну, проигрываем, ну вот такая сборная у нас сегодня".

Справка. В другом матче группы D Франция дома переиграла Исландию со счетом 2:1.

Напомним, что после финального свистка выступление своей команды прокомментировал Сергей Ребров.

Что известно об отборочном цикле сборной Украины на ЧМ-2026?