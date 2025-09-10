"Рожденный ползать летать не сможет": легенда Динамо оценил игру сборной Украины с Азербайджаном
- Сборная Украины сыграла вничью 1:1 с Азербайджаном в отборе на ЧМ-2026, набрав лишь одно очко за два матча.
- Йожеф Сабо раскритиковал игру сборной, указав на отсутствие атак, скорости и ударов, что усложняет возможность выигрывать матчи.
Во вторник, 9 сентября, сборная Украины по футболу провела второй матч в отборе на чемпионат мира-2026. Соперником "сине-желтых" был Азербайджан.
Команды сыграли вничью со счетом 1:1. Своим мнением относительно этого поединка в эфире Футбол 2.0 поделился бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо, информирует 24 Канал.
Что сказал Сабо о матче Азербайджан – Украина?
Опытный специалист раскритиковал "сине-желтых" за выступление в Баку. Он не понимает, каким образом подопечные Сергея Реброва собирались выиграть игру:
"Дело в том, что рожденный ползать летать не сможет, это про наших футболистов. Не могут они дать больше. Фланговых атак нет совсем. Футболисты не знают, что такое обыграть один в один. Ударов нет, только перекаты мяча слева направо, справа налево в средней части поля. А что дальше? Скорости нет, передач нет, обыгрышей нет, ударов нет. Ничего.
Как мы хотим выигрывать? За счет чего? У нас передача ради передачи, а что дальше? Ничего. А футбол без ударов – это не футбол. Один или два удара и все. Это как? Я до игры говорил, что будет ничья. Мы не имели голевых моментов. Чего мы ждали? Дальше Исландия, что будет там? Ну, проигрываем, ну вот такая сборная у нас сегодня".
Справка. В другом матче группы D Франция дома переиграла Исландию со счетом 2:1.
Напомним, что после финального свистка выступление своей команды прокомментировал Сергей Ребров.
Что известно об отборочном цикле сборной Украины на ЧМ-2026?
- В первых двух турах "сине-желтые" набрали лишь одно очко, уступив в стартовом матче Франции.
- Сейчас сборная Украины занимает третье место в своем квартете, опережая последний Азербайджан только из-за лучшего баланса забитых и пропущенных голов.
- Следующие матчи квалификации сыграют 10 и 13 октября против Исландии и Азербайджана соответственно.