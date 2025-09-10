Команди зіграли внічию з рахунком 1:1. Своєю думкою щодо цього поєдинку в етері Футбол 2.0 поділився колишній тренер збірної України Йожеф Сабо, інформує 24 Канал.

Що сказав Сабо про матч Азербайджан – Україна?

Досвідчений фахівець розкритикував "синьо-жовтих" за виступ у Баку. Він не розуміє, яким чином підопічні Сергія Реброва збиралися виграти гру:

"Річ у тім, що народжений повзати літати не зможе, це про наших футболістів. Не можуть вони дати більше. Флангових атак немає зовсім. Футболісти не знають, що таке обіграти один в один. Ударів немає, тільки перекати м’яча зліва направо, справа наліво в середній частині поля. А що далі? Швидкості немає, передач немає, обіграшів немає, ударів немає. Нічого.

Як ми хочемо вигравати? За рахунок чого? У нас передача заради передачі, а що далі? Нічого. А футбол без ударів – це не футбол. Один або два удари й усе. Це як? Я до гри говорив, що буде нічия. Ми не мали гольових моментів. Чого ми чекали? Далі Ісландія, що буде там? Ну, програємо, ну ось така збірна в нас сьогодні".

Довідка. В іншому матчі групи D Франція вдома переграла Ісландію з рахунком 2:1.

Нагадаємо, що після фінального свистка виступ своєї команди прокоментував Сергій Ребров.

