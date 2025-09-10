Во вторник, 9 сентября, состоялись отборочные матчи на чемпионат мира-2026 по футболу. В одном из них Азербайджан дома принимал Украину.

Игра завершилась вничью со счетом 1:1. После ее завершения Анатолий Трубин прокомментировал неожиданную потерю очков нашей национальной команды, сообщает 24 Канал со ссылкой на MEGOGO Спорт.

Что сказал Трубин после матча с Азербайджаном?

Вратарь Бенфики был разочарован итоговым результатом. Он заявил, что испытывает стыд из-за выступления сборной Украины в Баку.

"Да какие могут быть впечатления? Это позор, я считаю. Это очень-очень плохо, потому что нужно выигрывать такие матчи, таких соперников. Неважно что и как. Нужно выигрывать, если мы хотим выходить дальше.

Нужно каждому задуматься лично и индивидуально. Следующий сбор будет решающим, поэтому нужно думать, как мы собираемся выполнять задачи, если мы чего-то хотим", – сказал Трубин.

К слову. Следующий матч сборная Украины проведет 10 октября против Исландии. Он состоится в Рейкьявике и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что также матч Азербайджан – Украина эмоционально прокомментировал Йожеф Сабо. Бывший наставник "сине-желтых" раскритиковал подопечных Реброва за бледную игру в атаке.

Что известно о выступлениях Трубина за сборную?