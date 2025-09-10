"Це сором": гравець збірної України визнав провал команди у грі проти Азербайджану
- Матч відбору на ЧС-2026 між Україною та Азербайджаном завершився внічию 1:1.
- Це викликало розчарування у воротаря Анатолія Трубіна, який назвав такий виступ "соромом".
У вівторок, 9 вересня, відбулися відбіркові матчі на чемпіонат світу-2026 з футболу. В одному з них Азербайджан вдома приймав Україну.
Гра завершилася внічию з рахунком 1:1. Після її завершення Анатолій Трубін прокоментував несподівану втрату очок нашої національної команди, повідомляє 24 Канал із посиланням на MEGOGO Спорт.
Що сказав Трубін після матчу з Азербайджаном?
Воротар Бенфіки був розчарований підсумковим результатом. Він заявив, що відчуває сором через виступ збірної України в Баку.
"Та які можуть бути враження? Це сором, я вважаю. Це дуже-дуже погано, тому що потрібно вигравати такі матчі, таких суперників. Неважливо що та як. Потрібно вигравати, якщо ми хочемо виходити далі.
Потрібно кожному задуматися особисто й індивідуально. Наступний збір буде вирішальним, тому потрібно думати, як ми збираємося виконувати завдання, якщо ми чогось хочемо", – сказав Трубін.
До слова. Наступний матч збірна України проведе 10 жовтня проти Ісландії. Він відбудеться в Рейк'явіку та розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, що також матч Азербайджан – Україна емоційно прокоментував Йожеф Сабо. Колишній наставник "синьо-жовтих" розкритикував підопічних Реброва за бліду гру в атаці.
Що відомо про виступи Трубіна за збірну?
- Дебютував за "синьо-жовтих" 31 березня 2021 року в матчі проти Казахстану (1:1).
- Всього провів за збірну 22 поєдинки, у яких пропустив 28 голів і 6 разів залишав свої ворота "сухими".
- Саме уродженець Донецька був обраний уболівальниками "Левом матчу" проти Азербайджану. Це вже сьоме таке визнання для воротаря й за кількістю нагород він поступається лише Михайлу Мудрику (9).