Гра завершилася внічию з рахунком 1:1. Після її завершення Анатолій Трубін прокоментував несподівану втрату очок нашої національної команди, повідомляє 24 Канал із посиланням на MEGOGO Спорт.

Читайте також Як Україна зганьбилась в Азербайджані: відео голів та огляд матчу кваліфікації ЧС-2026

Що сказав Трубін після матчу з Азербайджаном?

Воротар Бенфіки був розчарований підсумковим результатом. Він заявив, що відчуває сором через виступ збірної України в Баку.

"Та які можуть бути враження? Це сором, я вважаю. Це дуже-дуже погано, тому що потрібно вигравати такі матчі, таких суперників. Неважливо що та як. Потрібно вигравати, якщо ми хочемо виходити далі.

Потрібно кожному задуматися особисто й індивідуально. Наступний збір буде вирішальним, тому потрібно думати, як ми збираємося виконувати завдання, якщо ми чогось хочемо", – сказав Трубін.

До слова. Наступний матч збірна України проведе 10 жовтня проти Ісландії. Він відбудеться в Рейк'явіку та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що також матч Азербайджан – Україна емоційно прокоментував Йожеф Сабо. Колишній наставник "синьо-жовтих" розкритикував підопічних Реброва за бліду гру в атаці.

Що відомо про виступи Трубіна за збірну?