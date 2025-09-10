Игра завершилась вничью со счетом 1:1. После ее завершения Анатолий Трубин прокомментировал неожиданную потерю очков нашей национальной команды, сообщает 24 Канал со ссылкой на MEGOGO Спорт.
Что сказал Трубин после матча с Азербайджаном?
Вратарь Бенфики был разочарован итоговым результатом. Он заявил, что испытывает стыд из-за выступления сборной Украины в Баку.
"Да какие могут быть впечатления? Это позор, я считаю. Это очень-очень плохо, потому что нужно выигрывать такие матчи, таких соперников. Неважно что и как. Нужно выигрывать, если мы хотим выходить дальше.
Нужно каждому задуматься лично и индивидуально. Следующий сбор будет решающим, поэтому нужно думать, как мы собираемся выполнять задачи, если мы чего-то хотим", – сказал Трубин.
К слову. Следующий матч сборная Украины проведет 10 октября против Исландии. Он состоится в Рейкьявике и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Напомним, что также матч Азербайджан – Украина эмоционально прокомментировал Йожеф Сабо. Бывший наставник "сине-желтых" раскритиковал подопечных Реброва за бледную игру в атаке.
Что известно о выступлениях Трубина за сборную?
- Дебютировал за "сине-желтых" 31 марта 2021 года в матче против Казахстана (1:1).
- Всего провел за сборную 22 поединка, в которых пропустил 28 голов и 6 раз оставлял свои ворота "сухими".
- Именно уроженец Донецка был выбран болельщиками "Львом матча" против Азербайджана. Это уже седьмое такое признание для вратаря и по количеству наград он уступает лишь Михаилу Мудрику (9).