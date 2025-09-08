Сборная Украины по футболу сыграет вторую встречу в рамках отбора на чемпионат мира-2026. Подопечные Сергея Реброва попытаются реабилитироваться за поражение от Франции в стартовом туре.

Матч 2-го тура отбора на ЧМ-2026 Азербайджан – Украина состоится во вторник, 9 сентября. Поединок в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется в 19:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

Где покажут матч Азербайджан – Украина?

На территории нашего государства выездной поединок Украины против Азербайджана в прямом эфире будет транслировать платформа Megogo. Матч будет доступен на бесплатном телеканале MEGOGO "Спорт", который вещает в эфире Т2 и в кабельных сетях.

Прямую трансляцию болельщики могут посмотреть на OTT-платформе Megogo по одной из следующих подписок:

"Оптимальная"

"Спорт"

"Максимальная"

MEGOPACK N+S

Поединок Азербайджан – Украина будут комментировать Вадим Скичко и Вадим Шевякин. Аналитическая студия начнется в 18:00. Ее ведущим будет Сергей Лукьяненко. Все вокруг матчевые перипетии будут анализировать бывшие футболисты сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

Сайт 24 Канала будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Азербайджан – Украина. В ней будут доступны видео всех голов и самых интересных моментов поединка.

Как раньше играли Украина и Азербайджан?

Сборные Украины и Азербайджана дважды встречались в своей истории. Оба поединка были товарищескими.

Первая встреча состоялась в Баку 28 февраля 2006 года. В присутствии 8 тысяч зрителей соперники расписали мировую.

Во втором матче, который команды сыграли 15 августа того же года, "сине-желтые" разгромили сборную Азербайджана со счетом 6:0. В составе сборной Украины голами отметились Воронин, Назаренко, Ротань, Гусев, Воробей и Белик.

Напомним, что в стартовом туре отбора на ЧМ-2026 сборная Украины проиграла Франции – 0:2. Азербайджан в первом матче квалификации уступил Исландии – 0:5.