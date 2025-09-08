Азербайджан – Україна: як подивитися матч відбору на ЧС-2026
- Матч Азербайджан – Україна відбудеться 9 вересня о 19:00 за київським часом на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку.
- Трансляцію в Україні забезпечить платформа Megogo, з коментаторами Вадимом Скічком та Вадимом Шевякіним, а аналітику проведе Сергій Лук'яненко з колишніми гравцями збірної.
Збірна України з футболу зіграє другу зустріч у рамках відбору на чемпіонат світу-2026. Підопічні Сергія Реброва спробують реабілітуватися за поразку від Франції у стартовому турі.
Матч 2-го туру відбору на ЧС-2026 Азербайджан – Україна відбудеться у вівторок, 9 вересня. Поєдинок у Баку на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова розпочнеться о 19:00 за київським часом, пише 24 Канал.
Де покажуть матч Азербайджан – Україна?
На території нашої держави виїзний поєдинок України проти Азербайджану у прямому ефірі транслюватиме платформа Megogo. Матч буде доступний на безплатному телеканалі MEGOGO "Спорт", який веде мовлення в ефірі Т2 та в кабельних мережах.
Пряму трансляцію вболівальними можуть подивитися на OTT-платформі Megogo за однією з наступних передплат:
- "Оптимальна"
- "Спорт"
- "Максимальна"
- MEGOPACK N+S
Поєдинок Азербайджан – Україна коментуватимуть Вадим Скічко та Вадим Шевякін. Аналітична студія розпочнеться о 18:00. Її ведучим буде Сергій Лук'яненко. Усі навколоматчеві перипетії аналізуватимуть колишні футболісти збірної України Олександр Головко й Едуард Цихмейструк.
Сайт 24 Каналу буде вести текстову онлайн-трансляцію матчу Азербайджан – Україна. У ній будуть доступні відео усіх голів та найцікавіших моментів поєдинку.
Як раніше грали Україна та Азербайджан?
- Збірні України та Азербайджану двічі зустрічалися у своїй історії. Обидва поєдинки були товариськими.
- Перша зустріч відбулася у Баку 28 лютого 2006 року. У присутності 8 тисяч глядачів суперники розписали мирову.
- У другому матчі, який команди зіграли 15 серпня того ж року, "синьо-жовті" розгромили збірну Азербайджану з рахунком 6:0. У складі збірної України голами відзначилися Воронін, Назаренко, Ротань, Гусєв, Воробей і Бєлік.
Нагадаємо, що у стартовому турі відбору на ЧС-2026 збірна України програла Франції – 0:2. Азербайджан у першому матчі кваліфікації поступився Ісландії – 0:5.