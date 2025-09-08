Збірна України з футболу зіграє другу зустріч у рамках відбору на чемпіонат світу-2026. Підопічні Сергія Реброва спробують реабілітуватися за поразку від Франції у стартовому турі.

Матч 2-го туру відбору на ЧС-2026 Азербайджан – Україна відбудеться у вівторок, 9 вересня. Поєдинок у Баку на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова розпочнеться о 19:00 за київським часом, пише 24 Канал.

Читайте також Лідер збірної України встановив унікальний рекорд у матчі проти Франції

Де покажуть матч Азербайджан – Україна?

На території нашої держави виїзний поєдинок України проти Азербайджану у прямому ефірі транслюватиме платформа Megogo. Матч буде доступний на безплатному телеканалі MEGOGO "Спорт", який веде мовлення в ефірі Т2 та в кабельних мережах.

Пряму трансляцію вболівальними можуть подивитися на OTT-платформі Megogo за однією з наступних передплат:

"Оптимальна"

"Спорт"

"Максимальна"

MEGOPACK N+S

Поєдинок Азербайджан – Україна коментуватимуть Вадим Скічко та Вадим Шевякін. Аналітична студія розпочнеться о 18:00. Її ведучим буде Сергій Лук'яненко. Усі навколоматчеві перипетії аналізуватимуть колишні футболісти збірної України Олександр Головко й Едуард Цихмейструк.

Сайт 24 Каналу буде вести текстову онлайн-трансляцію матчу Азербайджан – Україна. У ній будуть доступні відео усіх голів та найцікавіших моментів поєдинку.

Як раніше грали Україна та Азербайджан?

Збірні України та Азербайджану двічі зустрічалися у своїй історії. Обидва поєдинки були товариськими.

Перша зустріч відбулася у Баку 28 лютого 2006 року. У присутності 8 тисяч глядачів суперники розписали мирову.

У другому матчі, який команди зіграли 15 серпня того ж року, "синьо-жовті" розгромили збірну Азербайджану з рахунком 6:0. У складі збірної України голами відзначилися Воронін, Назаренко, Ротань, Гусєв, Воробей і Бєлік.

Нагадаємо, що у стартовому турі відбору на ЧС-2026 збірна України програла Франції – 0:2. Азербайджан у першому матчі кваліфікації поступився Ісландії – 0:5.