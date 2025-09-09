Как Украина опозорилась в Азербайджане: видео голов и обзор матча квалификации ЧМ-2026
- Украина сыграла вничью 1:1 с Азербайджаном в матче квалификации ЧМ-2026.
- Счет в начале второго тайма открыл Судаков, тогда как Азербайджан ответил голом Махмудова с пенальти.
- После двух туров Украина занимает третье место в группе.
Сборная Украины в Баку сыграла второй матч квалификации на чемпионат мира-2026. Соперником подопечных Сергея Реброва была команда Азербайджана,.
Поединок отбора на ЧМ-2026 Азербайджан – Украина состоялся в Баку на Республиканском стадионе мне Тофика Бахрамова. Вашему вниманию видео голов и видеообзор матча, пишет 24 Канал.
По теме Украина не смогла обыграть Азербайджан в матче отбора на ЧМ-2026
Как забивались голы?
Сборная Украины была явным фаворитом в игре против азербайджанцев. Однако "сине-желтые" разочаровали фанатов, показав бледную игру. Ребров сменил трех игроков по сравнению с основой на Францию.
Свой первый и единственный гол Украина забила в начале второго тайма. После прострела Зубкова защитники хозяев забыли в своей площадке о Судакове. Новичок Бенфики без проблем пробил мимо вратаря.
Судаков забил в матче Азербайджан – Украина: смотреть видео
Впрочем развить успех "сине-желтым" не удалось. Более того, на 69-й минуте судья назначил довольно спорный пенальти в ворота Трубина. Мяч попал в руку Зинченко после удара Байрамова с навеса.
Момент попадания мяча в руку Зинченко / Скриншот с трансляции
При этом расстояние до руки Александра было совсем малым. Но после просмотра VAR судья таки указал на отметку и выписал Зинченко желтую карточку. Счет сравнял Махмудов.
Махмудов сравнял счет: смотреть видео
К сожалению, вырвать победу нашей команде так и не удалось. Удары Зубкова, Волошина и Шапаренко не стали проблемой для кипера. Таким образом, финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1.
Обзор матча Азербайджан – Украина: смотреть видео
Турнирное положение в группе:
- Сборная Украины выступает в группе D европейской части европейской части квалификации на ЧМ-2026.
- Нашими соперниками по квартету являются Франция, Исландия и Азербайджан.
- В первых двух матчах "сине-желтые" набрали один балл и занимают третье место в группе.
- Франция и Исландия имеют по три балла и еще очный матч в запасе.
- Напрямую на ЧМ-2026 выйдет победитель квартета, тогда как второе место отправится в стыковые матчи.
- Свои следующие матчи в отборе на чемпионат мира Украина проведет в октябре: 10-го числа против Исландии и 13-го – против Азербайджана.