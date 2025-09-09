Сборная Украины в Баку сыграла второй матч квалификации на чемпионат мира-2026. Соперником подопечных Сергея Реброва была команда Азербайджана,.

Поединок отбора на ЧМ-2026 Азербайджан – Украина состоялся в Баку на Республиканском стадионе мне Тофика Бахрамова. Вашему вниманию видео голов и видеообзор матча, пишет 24 Канал.

По теме Украина не смогла обыграть Азербайджан в матче отбора на ЧМ-2026

Как забивались голы?

Сборная Украины была явным фаворитом в игре против азербайджанцев. Однако "сине-желтые" разочаровали фанатов, показав бледную игру. Ребров сменил трех игроков по сравнению с основой на Францию.

Свой первый и единственный гол Украина забила в начале второго тайма. После прострела Зубкова защитники хозяев забыли в своей площадке о Судакове. Новичок Бенфики без проблем пробил мимо вратаря.

Судаков забил в матче Азербайджан – Украина: смотреть видео

Впрочем развить успех "сине-желтым" не удалось. Более того, на 69-й минуте судья назначил довольно спорный пенальти в ворота Трубина. Мяч попал в руку Зинченко после удара Байрамова с навеса.



Момент попадания мяча в руку Зинченко / Скриншот с трансляции

При этом расстояние до руки Александра было совсем малым. Но после просмотра VAR судья таки указал на отметку и выписал Зинченко желтую карточку. Счет сравнял Махмудов.

Махмудов сравнял счет: смотреть видео

К сожалению, вырвать победу нашей команде так и не удалось. Удары Зубкова, Волошина и Шапаренко не стали проблемой для кипера. Таким образом, финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1.

Обзор матча Азербайджан – Украина: смотреть видео

Турнирное положение в группе: