Гости одержали разгромную победу со счетом 4:0. Несмотря на такой результат, один из игроков Барбастро остался в этот день победителем.

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Изменил статус отношений

После финального свистка 26-летний защитник Исраэль Гарсия решился на важный шаг в жизни. Он сделал своей девушке предложение, сообщает 24 Канал.

Это произошло непосредственно на домашней арене Барбастро. Свидетелями этого щемящего момента стали все фанаты, которые были на стадионе.

Девушка футболиста долго не раздумывала и сказала "да". С чем пресс-служба клуба сразу поздравила пару:

Лучшая новость сегодняшнего дня. Многих лет счастья невесте и жениху! Мы идем на свадьбу!

Гарсия сделал предложение своей девушке: смотрите видео

Отметим, что Барбастро выступает в четвертом дивизионе чемпионата Испании. До этого клуб из 17-тысячного городка в Кубке сенсационно выбил Эспаньол, который играет в Ла Лиге.