Гості здобули розгромну перемогу з рахунком 4:0. Попри такий результат, один із гравців Барбастро залишився у цей день переможцем.

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Змінив статус стосунків

Після фінального свистка 26-річний захисник Ісраель Гарсія наважився на важливий крок у житті. Він зробив своїй дівчині пропозицію, повідомляє 24 Канал.

Це відбулося безпосередньо на домашній арені Барбастро. Тож свідками цього щемливого моменту стали всі фанати, які були на стадіоні.

Дівчина футболіста довго не роздумувала та сказала "так". З чим пресслужба клубу одразу привітала пару:

Найкраща новина сьогоднішнього дня. Многая літа нареченій і нареченому! Ми йдемо на весілля!

Гарсія зробив пропозицію своїй дівчині: дивіться відео

Зазначимо, що Барбастро виступає у четвертому дивізіоні чемпіонату Іспанії. До цього клуб з 17-тисячного містечка в Кубку сенсаційно вибив Еспаньйол, який грає у Ла Лізі.