У понеділок, 6 січня, "Королівський клуб" зіграє проти Депортіво Мінери в 1/16 Кубка Короля. Очікується, що український голкіпер замінить Куртуа у воротах "вершкових".

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Анчелотті повірив у Луніна?

Карло Анчелотті планує велику ротацію у складі на кубковий поєдинок проти Депортіво Мінери, повідомляє 24 канал із посиланням на Madrid Xtra.

Головний тренер Реала вирішив залишити поза заявкою декілька зіркових гравців "Королівського клубу". Італійський спеціаліст через щільний календар матчів вирішив дати перепочити ключовим футболістам.

Тому на заявку у матч не потрапить бельгійський голкіпер Тібо Куртуа. Таким чином Андрій Лунін отримав шанс проявити себе, зайнявши місце у воротах на матч Кубка Короля.

Цікаво. Андрій Лунін став першим голкіпером Реала, який відзначився асистом у 21 столітті. Це сталось у матчі з Осасуною (4:0) в 13-му турі Ла Ліги сезону-2024/2025.

Нагадаємо, що у поточному сезоні Андрій Лунін зіграв у п'яти матчах за Реал у всіх турнірах. Український голкіпер "вершкових" пропустив вісім голів та двічі залишив ворота на замку.