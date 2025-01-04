У п'ятницю, 3 січня, відбувся перенесений матч 12-го туру Ла Ліги, в якому зустрічалися Реал та Валенсія. "Королівський клуб" на останніх хвилинах поєдинку зумів вирвати перемогу з рахунком 2:1, пише 24 Канал.

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Модрич підкорив новий рекорд

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті випустив Луку Модрича за 10 хвилин до завершення зустрічі. На цей момент Реал поступався супернику 0:1. Вже на 85-й хвилині поєдинку хорват відновив паритет.

39-річний ветеран холоднокровно реалізував гольовий момент, скориставшись пасом Джуда Беллінгема. Завдяки цьому голу Модрич зумів оновити рекорд легендарного Ференца Пушкаша, який 17 квітня 1966 року забив за Реал у віці 39 років і 15 днів, повідомляє пресслужба "галактікос".

Відтепер це досягнення належить Модричу, який у віці 39 років та 116 днів став найстаршим автором голу в історії "вершкових".

Зазначимо, що цей гол став 40-м для Модрича. Хорват відіграв 561 поєдинок у формі Реала.

Відеоогляд матчу Валенсія – Реал

Наступний матч "вершкові" зіграють 6 січня в рамках Кубка Іспанії. Суперником команди Анчелотті буде представник четвертого дивізіону Депортіво Мінера.