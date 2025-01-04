Ввечері у п'ятницю, 3 жовтня, в межах 12-го туру Ла Ліги зустрілися Реал та Валенсія. Протистояння закінчилося з рахунком 1:2 на користь "вершкових", пише 24 канал з посиланням на Relevo.
Читайте також Претендент на чемпіонство в Серії А поновив інтерес до Судакова: куди може перейти зірка Шахтаря
Вінісіуса можуть дискваліфікувати
На 79-й хвилині матчу бразилець потрапив у інцидент з голкіпером суперника.
Жуніор двічі штовхнув Дімітрієвського в шию після того, як той похлопав його по плечу. Арбітр показав бразильському вінгеру Реала червону картку.
Відтепер Вінісіусу загрожує дискваліфікація на 12 матчів.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Вінісіус Жуніор зіграв 21 матч за Реал, у якому забив 13 голів та віддав 9 результативних передач.
Відзначимо, це вже не вперше бразилець відзначається не найкращою поведінкою на полі.