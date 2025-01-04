Ввечері у п'ятницю, 3 жовтня, в межах 12-го туру Ла Ліги зустрілися Реал та Валенсія. Протистояння закінчилося з рахунком 1:2 на користь "вершкових", пише 24 канал з посиланням на Relevo.

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Вінісіуса можуть дискваліфікувати

На 79-й хвилині матчу бразилець потрапив у інцидент з голкіпером суперника.

Жуніор двічі штовхнув Дімітрієвського в шию після того, як той похлопав його по плечу. Арбітр показав бразильському вінгеру Реала червону картку.

Відтепер Вінісіусу загрожує дискваліфікація на 12 матчів.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Вінісіус Жуніор зіграв 21 матч за Реал, у якому забив 13 голів та віддав 9 результативних передач.

Відзначимо, це вже не вперше бразилець відзначається не найкращою поведінкою на полі.