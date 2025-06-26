Ястремская не сыграет против действующей чемпионки Уимблдона: в чем причина

Украинская теннисистка Даяна Ястремская могла сыграть против Барборы Крейчиковой в полуфинале WTA 250 в Истборне. Однако действующая чемпионка Уимблдона снялась с турнира.

Чешская теннисистка снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем. Таким образом Ястремская не сыграет против Крейчиковой в полуфинале WTA 250, сообщает 24 канал со ссылкой на журналиста Сэма Мортона.

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Что случилось с Крейчиковой

Барбора Крейчикова на пути к четвертьфиналу провела два тяжелых матча по три сета с Гарриет Дарт и Джоди Барредж. Во второй игре чешская теннисистка постоянно страдала от судорог и брала медицинский таймаут.

В итоге Крейчикова решила сняться с турнира WTA 250 в Истборне. Таким образом Варвара Грачева автоматически прошла в полуфинал соревнований, где может сыграть с Даяной Ястремской.

Вторая полуфиналистка WTA 250 определится 26 июня, матч должен был начаться примерно в 16:30 по киевскому времени. Победительница пары Даяна Ястремская – Александра Эяла сыграет в полуфинале турнира против французской теннисистки Грачевой.

К слову. Барбора Крейчикова в прошлом году победила на Уимблдоне. Чешская теннисистка в финале турнира одолела итальянку Жасмин Паолини со счетом 2:1 по итогам трех сетов.

Напомним, что Даяна Ястремская поднялась в рейтинге WTA после выхода в финал турнира в английском Ноттингеме.