Неожиданное решение об объединении двух клубов понравилось далеко не всем. Польские ультрас уже определились со своей позицией, пишет Sport.pl.

Что известно об объединении клубов?

Львовский "Барком-Кажаны" и польский "Ястшембский Венгель" официально объединились. Начиная с сезона 2026/27 команда будет выступать в чемпионате Польши под новым названием – "Ястшембе Барком".

Домашние матчи клуб будет проводить в Ястшембе-Здруе. Такое решение было принято из-за финансовых трудностей польского клуба, который после потери главного спонсора больше не мог самостоятельно продолжать выступления в элитном дивизионе.

Во главе новосозданной команды встанет бывший президент "Ястшембского Венгеля" Адам Гороль. В тренерский штаб также войдет легендарный для местного волейбола Лешек Деевский.

Стоит отметить, что накануне новый проект покинул главный тренер "Баркома-Кажанов" Угис Крастиньш. В прошлом сезоне львовская команда заняла 11-е место в чемпионате Польши.

Болельщики отказались поддерживать новую команду

Несмотря на амбициозные планы руководства, местные болельщики негативно отнеслись к объединению. Президент Клуба болельщиков волейбола Ястшембе-Здруя Януш Калиш заявил, что они не признают новую команду своим клубом.

"Мы не будем поддерживать этот клуб, мы не отождествляем себя с ним. Это просто клуб "Барком-Кажаны Львов", который сменил название в соответствии с местом, где будет выступать",

– заявил Калиш.

По его словам, болельщики не прекратят деятельность своего фан-клуба, однако переключат поддержку на другую местную команду – КС Ястшембе-Бориня, которая в сезоне 2026/27 будет выступать во второй польской лиге.

Таким образом, еще до старта нового сезона совместный украинско-польский проект столкнулся с серьезным репутационным вызовом.