Несподіване рішення про об’єднання двох клубів сподобалося далеко не всім. Польські ультрас уже визначилися зі своєю позицією, пише Sport.pl.
Що відомо про об'єднання клубів?
Львівський Барком-Кажани та польський Ястшембський Венгель офіційно об'єдналися. Починаючи із сезону-2026/27 команда виступатиме в чемпіонаті Польщі під новою назвою – Ястшембе Барком.
Домашні матчі клуб проводитиме в Ястшембе-Здруї. Таке рішення було ухвалене через фінансові труднощі польського клубу, який після втрати головного спонсора більше не міг самостійно продовжувати виступи в елітному дивізіоні.
Новостворену команду очолить колишній президент Ястшембського Венгеля Адам Гороль. До тренерського штабу також увійде легендарний для місцевого волейболу Лешек Деєвський.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Варто зазначити, що напередодні новий проєкт залишив головний тренер Баркома-Кажанів Угіс Крастіньш. Минулого сезону львівська команда фінішувала на 11-й позиції у чемпіонаті Польщі.
Уболівальники відмовилися підтримувати нову команду
Попри амбітні плани керівництва, місцеві фанати негативно сприйняли об'єднання. Президент Клубу вболівальників волейболу Ястшембе-Здруя Януш Каліш заявив, що вони не визнають нову команду своїм клубом.
Ми не будемо підтримувати цей клуб, ми не ототожнюємо себе з ним. Це просто клуб Барком-Кажани Львів, який змінив назву відповідно до місця, де виступатиме,
– заявив Каліш.
За його словами, вболівальники не припинятимуть діяльність свого фан-клубу, однак переключать підтримку на іншу місцеву команду – КС Ястшембе-Бориня, яка у сезоні-2026/27 виступатиме у другій польській лізі.
Відтак, ще до старту нового сезону спільний українсько-польський проєкт зіткнувся з серйозним репутаційним викликом.