Несподіване рішення про об’єднання двох клубів сподобалося далеко не всім. Польські ультрас уже визначилися зі своєю позицією, пише Sport.pl.

Що відомо про об'єднання клубів?

Львівський Барком-Кажани та польський Ястшембський Венгель офіційно об'єдналися. Починаючи із сезону-2026/27 команда виступатиме в чемпіонаті Польщі під новою назвою – Ястшембе Барком.

Домашні матчі клуб проводитиме в Ястшембе-Здруї. Таке рішення було ухвалене через фінансові труднощі польського клубу, який після втрати головного спонсора більше не міг самостійно продовжувати виступи в елітному дивізіоні.

Новостворену команду очолить колишній президент Ястшембського Венгеля Адам Гороль. До тренерського штабу також увійде легендарний для місцевого волейболу Лешек Деєвський.

Варто зазначити, що напередодні новий проєкт залишив головний тренер Баркома-Кажанів Угіс Крастіньш. Минулого сезону львівська команда фінішувала на 11-й позиції у чемпіонаті Польщі.

Уболівальники відмовилися підтримувати нову команду

Попри амбітні плани керівництва, місцеві фанати негативно сприйняли об'єднання. Президент Клубу вболівальників волейболу Ястшембе-Здруя Януш Каліш заявив, що вони не визнають нову команду своїм клубом.

Ми не будемо підтримувати цей клуб, ми не ототожнюємо себе з ним. Це просто клуб Барком-Кажани Львів, який змінив назву відповідно до місця, де виступатиме,

– заявив Каліш.

За його словами, вболівальники не припинятимуть діяльність свого фан-клубу, однак переключать підтримку на іншу місцеву команду – КС Ястшембе-Бориня, яка у сезоні-2026/27 виступатиме у другій польській лізі.

Відтак, ще до старту нового сезону спільний українсько-польський проєкт зіткнувся з серйозним репутаційним викликом.