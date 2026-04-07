Барселона – Атлетико где смотреть матч 1/4 финала Лиги чемпионов

На этой неделе в Лиге чемпионов состоятся первые четвертьфинальные матчи сезона 2025 –2026. Особый интерес вызывает сражение между испанскими клубами.

Действующий победитель Ла Лиги Барселона будет принимать мадридский Атлетико,сообщает 24 Канал. Встреча на стадионе "Камп Ноу" пройдет в среду, 8 апреля. Начало – 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч?

Официальным транслятором Лиги чемпионов в Украине является компания Megogo. На соответствующей ОТТ-платформе и состоится онлайн-трансляция матча Барселона – Атлетико. Показ состоится на канале "Megogo Футбол Другий".

Он доступен по подпискам "MEGOPACK", "Оптимальная" и "Спорт". Бесплатная трансляция матча Барселона – Атлетико не предусмотрена. Комментировать встречу будут Александр Мельниченко и Назарий Шмигиль.

Атлетико подходит к встрече на не очень позитивной ноте. В минувшие выходные подопечные Симеоне уступили Барселионе в чемпионате Испании и остались четвертыми.

Это было уже третье подряд поражение для "матрасников", ведь перед этим в середине марта Атлетико проиграл Реалу и Тоттенхэму в ЛЧ (обе игры – по 2:3). К счастью для Симеоне и компании, "шпоры" провалили первый матч со счетом 2:5.

Как дела у Барселоны?