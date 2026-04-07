Барселона – Атлетико где смотреть матч 1/4 финала Лиги чемпионов
- Матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Барселоной и Атлетико состоится 8 апреля на стадионе "Камп Ноу".
- Это будет пятая очная битва между командами в этом сезоне.
На этой неделе в Лиге чемпионов состоятся первые четвертьфинальные матчи сезона 2025 –2026. Особый интерес вызывает сражение между испанскими клубами.
Действующий победитель Ла Лиги Барселона будет принимать мадридский Атлетико,сообщает 24 Канал. Встреча на стадионе "Камп Ноу" пройдет в среду, 8 апреля. Начало – 22:00 по киевскому времени.
По теме Барселона и Атлетико в пятый раз сыграют за сезон: прогноз на матч Лиги чемпионов
Где смотреть матч?
Официальным транслятором Лиги чемпионов в Украине является компания Megogo. На соответствующей ОТТ-платформе и состоится онлайн-трансляция матча Барселона – Атлетико. Показ состоится на канале "Megogo Футбол Другий".
Он доступен по подпискам "MEGOPACK", "Оптимальная" и "Спорт". Бесплатная трансляция матча Барселона – Атлетико не предусмотрена. Комментировать встречу будут Александр Мельниченко и Назарий Шмигиль.
Атлетико подходит к встрече на не очень позитивной ноте. В минувшие выходные подопечные Симеоне уступили Барселионе в чемпионате Испании и остались четвертыми.
Это было уже третье подряд поражение для "матрасников", ведь перед этим в середине марта Атлетико проиграл Реалу и Тоттенхэму в ЛЧ (обе игры – по 2:3). К счастью для Симеоне и компании, "шпоры" провалили первый матч со счетом 2:5.
Как дела у Барселоны?
- Подопечные Ганса-Дитера Флика уверенно лидируют в чемпионате Испании. После осечки Реала в прошлом туре каталонцы имеют преимущество в 7 баллов.
- В шести последних играх в Ла Лиге "блаугранас" неизменно выигрывают. Также неплохо идут дела в Лиге чемпионов. В основной стадии турнира Барса стала пятой и напрямую вышла в 1/8 финала.
- А там испанский клуб уверенно разобрался с Ньюкаслом. После 1:1 на выезде Барселона прибила соперника дома со счетом 7:2. К слову, это будет уже пятая встреча с Атлетико в текущем сезоне.
- Команды уже сыграли по две встречи в рамках Ла Лиги и Кубка Испании. В конце концов в трех из этих игр каталонцы торжествовали. В чемпионате подопечные Флика выиграли 3:1 и 2:1.
- А вот в Кубке разгром "матрасников" в ответном матче 1/2 финала не помог. Барселона выиграла вторую игру со счетом 3:0, но перед этим уступила 0:4 в первом матче и не смогла выйти в финал.