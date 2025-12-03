Барселона оформила эффектный камбэк в игре против Атлетико и выиграла пятый матч подряд в Ла Лиге

В чемпионате Испании 2025 – 2026 состоялся центральный матч 19-го тура Ла Лиги. Барселона и Атлетико должны были бы сыграть свой очный матч аж в середине января следующего года.

Однако оба клуба в тот момент будут играть в Суперкубке Испании, поэтому Ла Лига сместила их матч на начало декабря. Барселона подошла к битве с прямым конкурентом в хорошем настроении, сообщает 24 Канал.

Как Барселона одолела мадридцев?

Несмотря на неудачи в Лиге чемпионов каталонцы исправили ситуацию на внутренней арене. Подопечные Ганси Флика после поражения от Реала одержали четыре победы подряд и опередили "бланкос" во главе турнирной таблицы Ла Лиги.

Закрепиться там могла помочь победа над еще одним конкурентом в борьбе за чемпионство. Атлетико имел шесть побед подряд в чемпионате и подошел к игре с Барсой с трехочковым отставанием.

Барселона – Атлетико 3:1

Голы: Рафинья, 26, Ольмо, 65, Торрес, 90+6 – Баэна, 19

То есть триумф на "Камп Ноу" позволил бы мадридцам догнать действующего чемпиона. И в конце концов начало матча было неплохим для гостей. На 19-й минуте Баэна вывел Атлетико вперед.

Однако Барселона быстро оправилась и оформила камбэк. Сначала Рафинья реализовал выход один на один с Облаком, забив первый гол с сентября.

А чуть позже Левандовский получил право на пенальти. Впрочем на этот раз игрок Барселоны подвел команду, запустив снаряд выше ворот. Впрочем вырвать победу каталонцы смогли после перерыва.

Левандовский и Ольмо организовали красивую комбинацию, в результате чего Дани забил победный мяч. Атлетико же пытался спасти хотя бы ничью, но под занавес пропустил еще и третий гол от Торреса.

Обзор матча Барселона – Атлетико: смотреть видео

Как команды проводят сезон 2025 – 2026?