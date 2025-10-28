После пребывания за решеткой Дани Алвес кардинально изменил свою жизнь. Бывшая звезда испанской Барселоны стал проповедником в евангелической церкви Элим в Жироне, пишет 24 Канал со ссылкой на AS.
Чем начал заниматься Дани Алвес?
После заключения по делу о сексуальном насилии над молодой девушкой в одном из ночных клубов Барселоны Алвес углубился в религию. В своих соцсетях Дани активно показывает свою любовь к Богу. Бывший 42-летний футболист рассказал, как Бог помог ему в худший период его жизни.
Вы должны иметь веру в Бога. Я – доказательство этого. Я заключил сделку с Богом. Посреди турбулентности, посреди бури всегда есть посланник божий. И этот посланник в худший момент моей жизни подобрал меня и привел в церковь, в путешествие. И сегодня я в этом путешествии благодаря ему,
– проповедовал Алвес на одной из служб в церкви.
В его профиле в инстаграме Алвес назвал себя учеником Иисуса Христа.
Религиозное био Алвеса / Скриншот из инстаграма Дани
Что известно о скандальных делах Дани Альвеса?
В феврале прошлого года Алвеса осудили на 4,5 года заключения по обвинению в изнасиловании в ночном клубе Барселоны.
Дани подал апелляцию и вышел на свободу под залог в размере один миллион евро во время рассмотрения дела.
В марте его оправдали по этому делу.
Напомним, что Дани Алвес закончил футбольную карьеру в январе 2023 года. Его последним клубом стал мексиканский Пумас. Также бразилец является настоящей легендой Барселоны. Как сообщает портал Transfermarkt, Алвес провел за каталонцев 408 матчей (22 гола и 105 результативных передач).