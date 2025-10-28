Після перебування за ґратами Дані Алвес кардинально змінив своє життя. Колишня зірка іспанської Барселони став проповідником у євангелійській церкві Елім у Жироні, пише 24 Канал із посиланням на AS.

Чим почав займатись Дані Алвес?

Після ув'язнення у справі щодо сексуального насильства над молодою дівчиною в одному із нічних клубів Барселони Алвес заглибився у релігію. У своїх соцмережах Дані активно показує свою любов до Бога. Колишній 42-річний футболіст розповів, як Бог допоміг йому у найгірший період його життя.

Ви повинні мати віру у Бога. Я – доказ цього. Я уклав угоду з Богом. Посеред турбулентності, посеред бурі завжди є посланець божий. І цей посланець у найгірший момент мого життя підібрав мене та привів до церкви, у подорож. І сьогодні я у цій подорожі завдяки йому,
– проповідав Алвес на одній зі служб у церкві.

У його профілі в інстаграмі Алвес назвав себе учнем Ісуса Христа.


Релігійне біо Алвеса / Скриншот із інстаграму Дані

Що відомо про скандальні справи Дані Альвеса?

  • У лютому минулого року Алвеса засудили на 4,5 роки ув'язнення за звинуваченням у зґвалтуванні у нічному клубі Барселони.

  • Дані подав апеляцію та вийшов на свободу під заставу у розмірі один мільйон євро під час розгляду справи.

  • У березні його виправдали у цій справі.

  • Нагадаємо, що Дані Алвес закінчив футбольну кар'єру у січні 2023 року. Його останнім клубом став мексиканський Пумас. Також бразилець є справжньою легендою Барселони. Як повідомляє портал Transfermarkt, Алвес провів за каталонців 408 матчів (22 голи та 105 результативних передач).