Після перебування за ґратами Дані Алвес кардинально змінив своє життя. Колишня зірка іспанської Барселони став проповідником у євангелійській церкві Елім у Жироні, пише 24 Канал із посиланням на AS.
Оце так Моурінью вибухнув через безвідповідальність збірної України та УАФ: чи стосується це Судакова
Чим почав займатись Дані Алвес?
Після ув'язнення у справі щодо сексуального насильства над молодою дівчиною в одному із нічних клубів Барселони Алвес заглибився у релігію. У своїх соцмережах Дані активно показує свою любов до Бога. Колишній 42-річний футболіст розповів, як Бог допоміг йому у найгірший період його життя.
Ви повинні мати віру у Бога. Я – доказ цього. Я уклав угоду з Богом. Посеред турбулентності, посеред бурі завжди є посланець божий. І цей посланець у найгірший момент мого життя підібрав мене та привів до церкви, у подорож. І сьогодні я у цій подорожі завдяки йому,
– проповідав Алвес на одній зі служб у церкві.
У його профілі в інстаграмі Алвес назвав себе учнем Ісуса Христа.
Релігійне біо Алвеса / Скриншот із інстаграму Дані
Що відомо про скандальні справи Дані Альвеса?
У лютому минулого року Алвеса засудили на 4,5 роки ув'язнення за звинуваченням у зґвалтуванні у нічному клубі Барселони.
Дані подав апеляцію та вийшов на свободу під заставу у розмірі один мільйон євро під час розгляду справи.
У березні його виправдали у цій справі.
Нагадаємо, що Дані Алвес закінчив футбольну кар'єру у січні 2023 року. Його останнім клубом став мексиканський Пумас. Також бразилець є справжньою легендою Барселони. Як повідомляє портал Transfermarkt, Алвес провів за каталонців 408 матчів (22 голи та 105 результативних передач).