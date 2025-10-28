Після перебування за ґратами Дані Алвес кардинально змінив своє життя. Колишня зірка іспанської Барселони став проповідником у євангелійській церкві Елім у Жироні, пише 24 Канал із посиланням на AS.

Чим почав займатись Дані Алвес?

Після ув'язнення у справі щодо сексуального насильства над молодою дівчиною в одному із нічних клубів Барселони Алвес заглибився у релігію. У своїх соцмережах Дані активно показує свою любов до Бога. Колишній 42-річний футболіст розповів, як Бог допоміг йому у найгірший період його життя.

Ви повинні мати віру у Бога. Я – доказ цього. Я уклав угоду з Богом. Посеред турбулентності, посеред бурі завжди є посланець божий. І цей посланець у найгірший момент мого життя підібрав мене та привів до церкви, у подорож. І сьогодні я у цій подорожі завдяки йому,

– проповідав Алвес на одній зі служб у церкві.

@chacon2178 la fe que transforma, Dani Alves! de futbolista a predicador de la palabra la gloria solo es para Dios ♬ sonido original - Camila y Josué

У його профілі в інстаграмі Алвес назвав себе учнем Ісуса Христа.



Релігійне біо Алвеса / Скриншот із інстаграму Дані

Що відомо про скандальні справи Дані Альвеса?