Барселона оформила ефектний камбек у грі проти Атлетіко та виграла п'ятий матч поспіль в Ла Лізі

В чемпіонаті Іспанії 2025 – 2026 відбувся центральний матч 19-го туру Ла Ліги. Барселона та Атлетіко мали б зіграти свій очний матч аж в середині січня наступного року.

Проте обидва клуби в той момент гратимуть в Суперкубку Іспанії, тому Ла Ліга змістила їх матч на початок грудня. Барселона підійшла до битви із прямим конкурентом в гарному настрої, повідомляє 24 Канал.

Як Барселона здолала мадридців?

Попри невдачі в Лізі чемпіонів каталонці виправили ситуацію на внутрішній арені. Підопічні Гансі Фліка після поразки від Реала здобули чотири перемоги поспіль та випередили "бланкос" на чолі турнірної таблиці Ла Ліги.

Закріпитись там могла допомогти перемога над ще одним конкурентом в боротьбі за чемпіонство. Атлетіко мав шість перемог поспіль в чемпіонаті та підійшов до гри з Барсою із триочковим відставанням.

Барселона – Атлетіко 3:1

Голи: Рафінья, 26, Ольмо, 65, Торрес, 90+6 – Баена, 19

Тобто тріумф на "Камп Ноу" дозволив би мадридцям наздогнати чинного чемпіона. І зрештою початок матчу був непоганим для гостей. На 19-й хвилині Баена вивів Атлетіко вперед.

Проте Барселона швидко оговталась та оформила камбек. Спочатку Рафінья реалізував вихід сам на сам із Облаком, забивши перший гол з вересня.

А трохи згодом Левандовський отримав право на пенальті. Втім цього разу гравець Барселони підвів команду, запустивши снаряд вище воріт. Втім вирвати перемогу каталонці змогли після перерви.

Левандовський та Ольмо організували красиву комбінацію, внаслідок чого Дані забив переможний м'яч. Атлетіко ж намагався врятувати бодай нічию, але під завісу пропустив ще й третій гол від Торреса.

Огляд матчу Барселона – Атлетіко: дивитися відео

Як команди проводять сезон 2025 – 2026?