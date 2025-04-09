Барселона – Боруссия Дортмунд: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Испанская Барселона и немецкая Боруссия сыграют первый матч в рамках плей-офф Лиги чемпионов 9 апреля 2025 года. Трансляцию игры в Барселоне можно смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

На этой неделе в Лиге чемпионов 2024-2025 пройдут первые матчи 1/4 финала. В одном из них каталонская Барселона будет принимать дортмундскую Боруссию, сообщает 24 Канал.

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Мощная Барса

Барселона демонстрирует едва ли не лучший футбол в этом сезоне. Каталонцы являются фаворитами в чемпионате и Кубке Испании, а также демонстрируют уверенную ходу в Лиге чемпионов.

В десяти матчах каталонцы выиграли восемь раз в 10-ти встречах. Теперь жребий подбросил команде Флика довольно неплохого соперника, ведь Боруссия переживает непростой сезон.

Дортмундцы идут аж на восьмой строчке в Бундеслиге и уже успели сменить тренера посреди сезона. Результаты в Лиге чемпионов остаются единственным поводом для радости дортмундских фанатов.

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Где смотреть

Матч Барселона – Боруссия Дортмунд онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 9 апреля в 22:00 (по киевскому времени). Перед игрой транслятор организует студию с экспертами, которые обсудят встречу на "Эстадио Олимпико".

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Барселона – Боруссия Дортмунд. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.