Барселона уже вылетала от Интера в полуфинале Лиги чемпионов: история встреч команд
Каталонцы имеют преимущество в личных матчах против "неррадзури", однако назвать Интер удобным для них соперником трудно. Дважды успех против Барселоны позволял итальянцам дойти до финала.
В Лиге чемпионов 2024-2025 на этой неделе проходят матчи 1/2 финала. На среду, 30 апреля, вынесена встреча между Барселоной и миланским Интером, сообщает 24 Канал.
Следите с нами Битва за финал Лиги чемпионов: онлайн-трансляция матча Барселона – Интер
Шесть встреч в ЛЧ
Команды являются опытными еврокубковыми бойцами и даже не раз выигрывали Кубок чемпионов. Каталонцы триумфовали в ЛЧ пять раз, тогда как итальянцы – трижды.
При этом за свою историю Барселона и Интер наиграли аж 12 матчей в Лиге чемпионов. Преимущество на стороне "блаугранас", которые выиграли половину из этих матчей (6). Еще четыре раза фиксировалась ничья и дважды побеждал Интер.
|СЕЗОН
|СТАДИЯ
|БАРСЕЛОНА – ИНТЕР
|ИНТЕР – БАРСЕЛОНА
|2002-2003
|2-я группа
|3:0
|0:0
|2009-2010
|группа
|2:0
|0:0
|2009-2010
|1/2 финала
|1:0
|3:1
|2018-2019
|группа
|2:0
|1:1
|2019-2020
|группа
|2:1
|1:2
|2022-2023
|группа
|3:3
|1:0
Несмотря на суммарное преимущество каталонцев, наиболее престижную очную дуэль в их истории выиграли именно миланцы. В полуфинале 2010 года команда Жозе Моуриньо переиграла соперника дома 3:1, после чего ее устроило даже минимальное выездное поражение.
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При этом и последние дуэль команд завершилась в пользу итальянцев. Два года назад Интер выбил Барселону в группе и в итоге дошел до финала, который проиграл Манчестер Сити (0:1).
Отметим, что ответный матч в Милане пройдет 6 мая. Победитель пары сыграет в финале против Арсенала или ПСЖ. В первой встрече в Лондоне парижане одержали минимальную победу.