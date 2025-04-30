В Лиге чемпионов 2024-2025 на этой неделе проходят матчи 1/2 финала. На среду, 30 апреля, вынесена встреча между Барселоной и миланским Интером, сообщает 24 Канал.

Следите с нами Битва за финал Лиги чемпионов: онлайн-трансляция матча Барселона – Интер

Шесть встреч в ЛЧ

Команды являются опытными еврокубковыми бойцами и даже не раз выигрывали Кубок чемпионов. Каталонцы триумфовали в ЛЧ пять раз, тогда как итальянцы – трижды.

При этом за свою историю Барселона и Интер наиграли аж 12 матчей в Лиге чемпионов. Преимущество на стороне "блаугранас", которые выиграли половину из этих матчей (6). Еще четыре раза фиксировалась ничья и дважды побеждал Интер.

СЕЗОН СТАДИЯ БАРСЕЛОНА – ИНТЕР ИНТЕР – БАРСЕЛОНА 2002-2003 2-я группа 3:0 0:0 2009-2010 группа 2:0 0:0 2009-2010 1/2 финала 1:0 3:1 2018-2019 группа 2:0 1:1 2019-2020 группа 2:1 1:2 2022-2023 группа 3:3 1:0

Несмотря на суммарное преимущество каталонцев, наиболее престижную очную дуэль в их истории выиграли именно миланцы. В полуфинале 2010 года команда Жозе Моуриньо переиграла соперника дома 3:1, после чего ее устроило даже минимальное выездное поражение.

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При этом и последние дуэль команд завершилась в пользу итальянцев. Два года назад Интер выбил Барселону в группе и в итоге дошел до финала, который проиграл Манчестер Сити (0:1).

Отметим, что ответный матч в Милане пройдет 6 мая. Победитель пары сыграет в финале против Арсенала или ПСЖ. В первой встрече в Лондоне парижане одержали минимальную победу.