Во вторник в Лиге чемпионов 2024-2025 пройдет первый ответный матч 1/2 финала. В битве за путевку в финал турнира сойдутся итальянский Интер и испанская Барселона, сообщает 24 Канал.

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Миланский бой за финал

Первая встреча в Каталонии подарила фанатам аж шесть голов. Интер вел в счете в два мяча, но хозяевам удалось вырвать ничью (3:3). Это существенно улучшило шансы итальянцев на итоговый успех, ведь вторая игра пройдет на их поле.

При этом команды продолжают чемпионскую гонку на внутренней арене. Барселона держит расстояние от Реала на расстоянии четырех очков, однако все может изменить Эль-Класико 11 мая. Интер же отстал на три балла от Наполи и должен ждать осечки команды Конте.

К отчетному матчу клубы подходят не в оптимальных составах. Интер все так же не может рассчитывать на Павара, а после первого полуфинала потерял еще и Лаутаро Мартинеса. Барселона же не сможет использовать Кунде и Бальде, тогда как участие Левандовского пока под вопросом.

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Где смотреть

Матч Интер – Барселона онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 6 мая в 22:00 (по киевскому времени). Перед игрой транслятор организует студию с экспертами, которые обсудят встречу на "Сан-Сиро".

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Интер – Барселона. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.