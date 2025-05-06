У вівторок в Лізі чемпіонів 2024-2025 пройде перший матч-відповідь 1/2 фіналу. В битві за путівку до фіналу турніру зійдуться італійський Інтер та іспанська Барселона, повідомляє 24 Канал.

До теми Барселона або Інтер: хто фаворит на вихід у фінал Ліги чемпіонів 2024-2025

Міланський бій за фінал

Перша зустріч в Каталонії подарувала фанатам аж шість голів. Інтер вів у рахунку в два м'ячі, але господарям вдалось вирвати нічию (3:3). Це суттєво покращило шанси італійців на підсумковий успіх, адже друга гра пройде на їх полі.

При цьому команди продовжують чемпіонську гонку на внутрішній арені. Барселона тримає відстань від Реала на відстані чотирьох очок, проте все може змінити Ель-Класико 11 травня. Інтер же відстав на три бали від Наполі та має чекати на осічку команди Конте.

До звітного матчу клуби підходять не в оптимальних складах. Інтер все так само не може розраховувати на Павара, а після першого півфіналу втратив ще і Лаутаро Мартінеса. Барселона ж не зможе використовувати Кунде та Бальде, тоді як участь Левандовського наразі під питанням.

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Де дивитися

Матч Інтер – Барселона онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 6 травня о 22:00 (за київським часом). Перед грою транслятор організує студію з експертами, які обговорять зустріч на "Сан-Сіро".

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Інтер – Барселона. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.