В Лізі чемпіонів 2024-2025 цього тижня пройдуть матчі-відповіді 1/2 фіналу. На вівторок, 6 травня, винесена зустріч у Мілані, де зіграють Інтер та Барселона, повідомляє 24 Канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

До теми Барселона та Інтер втратили своїх лідерів напередодні матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів

Очікування голів

Команди видали шалений матч у столиці Каталонії тиждень тому. Інтер лідирував з перевагою у два м'ячі та був близьким до сенсації. Втім команда Гансі Фліка змогла вирвати нічию 3:3. Тепер же в теорії Інтер має не менші шанси за суперника, адже матч-відповідь пройде на його полі.

При цьому обидві команди ведуть боротьбу за чемпіонство на внутрішній арені. У ці вихідні Інтер та Барса здобули скромні перемоги над аутсайдерами – 1:0 з Вероною та 2:1 з Вальядолідом відповідно.

При цьому тренери застосували широку ротацію, виставивши лише по 1-2 гравці зі звичної основи. При цьому до другого півфіналу команди підходять з кадровими втратами.

Інтер залишився без свого головного страйкера Лаутаро Мартінеса, а також основного центрбека Бенжамена Павара. У Барселони ж випав лідер захисту Жюль Кунде, тоді як участь у грі Роберта Левандовського залишається під питанням.

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Прогноз Favbet

Тим не менше, невеликим фаворитом на вихід у фінал Ліги чемпіонів все ж вважається Барселона. Коефіцієнт на підсумковий успіх каталонців становить 1,68, тоді як "неррадзурі" – 2,20. Що стосується безпосередньо результату матчу, то котирування Favbet наступні:

перемога Інтера – 3,05

нічия – 3,90

перемога Барселони – 2,20

Ймовірність серії пенальті становить 7,50. При цьому експерти не сумніваються у результативному матчі. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт всього 1,45, тоді як на ТМ2,5 – 2,79. Головними фаворитами на забитий м'яч є наступні футболісти: