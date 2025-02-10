Борьба за "золото" в Испании обостряется: Барселона разбила Севилью и приблизилась к Реалу

Каталонский клуб набирает обороты после серии неудач в Ла Лиге. Барселона одержала третью подряд победу и сократила отставание от мадридских клубов.

Севилья – Барселона 1:4

Голы: Варгас, 8 – Левандовски, 7, Фермин Лопес, 46, Рафинья, 55, Эрик Гарсия, 89.

В чемпионате Испании 2024-2025 в эти выходные проходили матчи 23 тура Ла Лиги. На вечер воскресенья была вынесена встреча с участием Барселоны, которая гостила у Севильи, сообщает 24 Канал.

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Барса выходит из кризиса

Каталонцы прервали свою серию неудач в чемпионате, выиграв два последних матча у Валенсии и Алавеса. Очередной соперник также не хватает звезд с неба в этом сезоне, лучшие времена Севильи уже прошли.

Победа позволила бы Барселоне сократить отставание от лидеров чемпионата из Мадрида. Уже на седьмой минуте счет открыл Левандовски, но в первой же атаке после этого Севилья сравняла счет благодаря Варгасу.

В первом тайме хозяева держались и смогли уйти на перерыв при равном счете. Впрочем во втором тайме Барселона не оставила андалусийцам ни шанса.

После перерыва на поле появился Фермин Лопес, который быстро прошел путь от героя до антигероя. На первой же минуте тайма испанец забил с паса Педри. Но позже Фермин полетел прямыми ногами в соперника и получил прямую красную карточку.

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На тот момент Барселона уже вела 3:1, Рафиньи удался прекрасный бильярдный выстрел с дальней дистанции. Однако и в меньшинстве каталонцы уверенно контролировали игру и даже довели счет до разгрома под занавес игры.

Таким образом "блаугранас" обостряют чемпионскую интригу в Ла Лиге. Команда Флика отстает от Реала на два очка, а от Атлетико – на одно. Севилья же после поражения опустилась на 13-ю строчку.

Видеообзор матча Севилья – Барселона