Барселона благодаря голу Левандовского победила Райо Вальекано и вернула лидерство в Ла Лиге

В 24-м туре чемпионата Испании синхронно потеряли очки столичные клубы Реал и Атлетико. Неудачами фаворитов вполне воспользовалась Барселона.

Барселона – Райо Вальекано 1:0

Гол: Левандовский, 28 (пенальти)

Поединок Барселона – Райо Вальекано закрывал программу 24-го тура чемпионата Испании. "Блаугранас" нужно было побеждать соперника, чтобы вернуть лидерство в Ла Лиге, пишет 24 Канал.

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"Барсе" хватило гола Левандовского

Перед отчетным поединком подопечные Ганса-Дитера Флика разгромили на выезде Севилью со счетом 4:1. Поэтому фанаты "сине-гранатовых" ожидали такой же феерической игры в поединке с Райо Вальекано.

Поединок начался с перспективных атак с участием Ямаля и Левандовского. Однако до решающего удара дело так и не дошло.

Хозяева поля сумели открыть счет лишь с одиннадцатиметровой отметки. В штрафной площадке "пчел" упал Иньиго Мартинес. Только после просмотра ВАР арбитр назначил с пенальти. Штатный исполнитель одиннадцатиметровых Роберт Левандовский не подвел и "размочил" счет на табло.

Видео гола Левандовского

В конце первого тайма гости забили Войцеху Щенсному. Однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

Во втором тайме Рафинья мог снять все вопросы о победителе. Бразилец имел прекрасные возможности пополнить свой бомбардирский запас. Но это не был день вингера "сине-гранатовых".

В итоге арбитр зафиксировал минимальную победу Барселоны – 1:0.