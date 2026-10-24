Барселона – Реал: где смотреть онлайн "Эль-Класико"

После перевода часов матч Барселона – Реал начнется в 22:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал. Посмотреть матч можно онлайн в Украине.

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Во сколько начнется матч Барселона – Реал

Украинские любители футбола смогут следить за матчем благодаря видеосервису MEGOGO. Прямая трансляция из Барселоны состоится на канале "Megogo Футбол Первый".

Для просмотра необходимо иметь подписку "Спорт" или любой пакет MEGOPACK.

Трансляцию матча будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов, которая начнется на MEGOGO в 21:00.

Реал уступает Барселоне 6 очков

Барселона принимает Реал в статусе лидера Ла Лиги: у них 9 побед в сезоне, и дома они хотят благодаря своему мощному атакующему трио еще сильнее закрепиться на вершине.

Реал отстает от каталонцев на шесть очков, и их цель – прервать беспроигрышную серию Барсы на внутренней арене, а также сократить отставание в турнирной таблице.

Напомним, в прошлом сезоне команды сыграли два матча в чемпионате Испании и один в Суперкубке. В рамках Ла Лиги клубы обменялись домашними победами, а в Суперкубке триумфовали каталонские футболисты.