Битва за чемпионство: где смотреть матч Барселона – Реал в Украине

В воскресенье, 11 мая, состоятся поединки 35 тура чемпионата Испании по футболу. Центральным его событием станет противостояние Барселоны и Реала.

Предстоящий матч гегемонов испанского футбола будет домашним для каталонцев, которые будут принимать своего принципиального соперника на "Эстадио Олимпико". Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Где смотреть Эль-Класико

К этому противостоянию подопечные Ханса-Дитера Флика подходят в гораздо более выгодной позиции. Каталонцы имеют отрыв от "сливочных" на четыре зачетных балла, поэтому даже ничья почти гарантирует им чемпионство, ведь до завершения Ла Лиги-2024/2025 останется провести командам лишь по три матча.

В Украине прямая трансляция поединка Барселона – Реал будет доступна на медиасервисе Megogo. Его смогут просмотреть пользователи по подпискам "Максимальная", "Спорт" и "Megogopack XL".

К слову. Это будет 261-е очное противостояние между грандами испанского футбола. В них незначительное преимущество имеют "сливочные" – 106 побед против 103, а еще 51 раз была зафиксирована ничья. Баланс голов 440:431 также в пользу столичного клуба.

Напомним, что последнее Эль-Класико состоялось 26 апреля. В финальном матче Кубка Испании каталонцы одолели подопечных Анчелотти со счетом 3:2 после дополнительного времени.