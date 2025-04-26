Барселона – Реал: онлайн-трансляция финала Кубка Короля

В субботу, 26 апреля, каталонская Барселона и мадридский Реал определят в финале победителя Кубка Короля-2024/2025. За решающим Эль-Класико можно следить непосредственно на сайте 24 Канала.

Одно из самых интересных футбольных противостояний на планете состоится на нейтральном поле. Финал Кубка Испании состоится на "Эстадио де Ла Картуха" в Севилье, сообщает 24 Канал.

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Второе Эль-Класико в 2025 году

Барселона и Реал проведут свой 260-й очный поединок в истории футбола. Сейчас небольшим преимуществом по количеству побед обладает мадридский коллектив – 106 против 102-х побед у каталонцев. Еще 51 матч сводился к мировой.

Последний раз эти два испанских гранда играли между собой 12 января 2025, когда встречались в финале Суперкубка Испании. И игра закончилась сокрушительной победой "блаугранас" со счетом 2:5. Хотя именно "сливочные" первыми повели в счете благодаря быстрому голу от Килиана Мбаппе.

К слову. Барселона и Реал 38 раз встречались в Кубке Испании. Если в общем противостоянии больше побед у "Королевского клуба", то в кубковом турнире преимуществом обладает каталонский коллектив – 17 против 13-ти побед у "сливочных". Еще только четыре ничьи.

Отметим, что футбольным болельщикам не придется долго ждать следующего Эль-Класико. Уже 11 мая в 17:15 (по киевскому времени) Барселона примет Реал в рамках 35-го тура Ла Лиги-2024/2025.

Где смотреть финал Кубка Испании

Финальный матч Барселона – Реал онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 26 апреля в 23:00 (по киевскому времени).

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию финала Кубка Испании Барселона – Реал Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.

БАРСЕЛОНА – РЕАЛ