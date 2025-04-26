Одне із найцікавіших футбольних протистоянь на планеті відбудеться на нейтральному полі. Фінал Кубка Іспанії відбудеться на "Естадіо де Ла Картуха" у Севільї, повідомляє 24 Канал.

До теми Прогноз на Ель-Класіко у фіналі Кубка Короля: Барселона чи Реал – хто здобуде трофей

Друге Ель-Класіко у 2025 році

Барселона та Реал проведуть свій 260-й очний поєдинок в історії футболу. Наразі невеликою перевагою за кількістю перемог володіє мадридський колектив – 106 проти 102-х звитяг у каталонців. Ще 51 матч зводився до мирової.

Востаннє ці два іспанські гранди грали між собою 12 січня 2025 року, коли зустрічались у фіналі Суперкубка Іспанії. Та гра закінчилась нищівною перемогою "блаугранас" з рахунком 2:5. Хоча саме "вершкові" першими повели у рахунку завдяки швидкому голу від Кіліана Мбаппе.

До слова. Барселона та Реал 38 разів зустрічались у Кубку Іспанії. Якщо у загальному протистоянні більше перемог у "Королівського клубу", то у кубковому турнірі перевагою володіє каталонський колектив – 17 проти 13-ти звитяг у "вершкових". Ще лише чотири нічиї.

Відзначимо, що футбольним уболівальникам не доведеться довго чекати наступного Ель-Класіко. Вже 11 травня о 17:15 (за київським часом) Барселона прийме Реал у рамках 35-го туру Ла Ліги-2024/2025.

Де дивитися фінал Кубка Іспанії

Фінальний матч Барселона – Реал онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 26 квітня о 23:00 (за київським часом).

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію фіналу Кубка Іспанії Барселона – Реал Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.

БАРСЕЛОНА – РЕАЛ